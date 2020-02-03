Официальный дилер спецтехники
концернов XCMG и SHACMAN
+7 (391) 214-82-88
Красноярск

«Комтранс»

Продажа спецтехники и грузовиков в Красноярске.

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Поставки погрузчиков, самосвалов и спецтехники в любой город России

«Комтранс»

Поставки погрузчиков, самосвалов и спецтехники в любой город России

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«Комтранс»

Поставки погрузчиков, самосвалов и спецтехники в любой город России

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Поставки погрузчиков, самосвалов и спецтехники в любой город России

«Комтранс»

Поставки погрузчиков, самосвалов и спецтехники в любой город России

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«Комтранс» — надёжный поставщик спецтехники

Таким образом реализация намеченных плановых заданий позволяет оценить значение позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Задача организации, в особенности же сложившаяся структура организации играет важную роль в формировании соответствующий условий активизации. Таким образом реализация намеченных плановых заданий играет важную роль в формировании форм развития. Разнообразный и богатый

Поставщик

Более 200 единиц техники в наличии

Постоянно поддерживается большой ассортимент спецтехники на стоянках

11 лет успешной работы

Компания основана в 2009 году и имеет большой опыт работы в сфере продажи спецтехники

Официальные дилеры известных марок

На протяжении многих лет успешно реализуем спецтехнику XCMG и Shacman

Работа без посредников

Работа с заводами напрямую позволяет реализовать технику по самым выгодным ценам на рынке

Собственные сервисные центры

Открыто 3 специализированных сервисных центра, действуют выездные сервисные бригады по всей стране

Работаем с заводами напрямую

Самостоятельно осуществляем всю логистику по Китаю и России, обеспечиваем прохождение таможни

Наши филиалы

Филиалы

Чита

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 75@komtrans24.ru
  • пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская 50А, офис 13А
+7 (3022) 71-12-52

Владивосток

+7 (4232) 01-95-07

Красноярск

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 24@komtrans24.ru
  • ул. 26 Бакинских Комиссаров, 10А
+7 (391) 214-82-88

Новосибирск

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 54@komtrans24.ru
  • ул. Станционная, д. 104
+7 (383) 227-95-91

Кемерово

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 42@komtrans24.ru
  • п. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 5/3
+7 (3842) 67-61-38

Иркутск

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 138@komtrans24.ru
  • ул. Объездная дорога, 1Г
+7 (3952) 43-05-56

Улан-Удэ

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 03-1@komtrans24.ru
  • пр-т Автомобилистов, д. 3А, оф.205
+7 (3012) 56-03-32

Москва

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 77@komtrans24.ru
  • Автозаводская улица, 23А, к2, 9 этаж, офис 910
+7 (499) 392-10-67

Новокузнецк

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 142@komtrans24.ru
  • пр-кт Ермакова, 9А, оф. 280
+7 (3843) 60-16-56

Екатеринбург

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 96@komtrans24.ru
  • Бокситовый проезд, 1А
+7 (343) 382-59-35

Челябинск

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 74@komtrans24.ru
  • пр. Комсомольский, 82А, оф. 106
+7 (351) 751-22-89

Сургут

  • Пн-Пт с 9:00-18:00
  • 86@komtrans24.ru
  • Югорский тракт, 7/2, АвтоМолл (4 этаж)
+7 (3462) 38-07-35

Спецтехника в наличии на складе

Спецтехника
Каток XCMG XMR403
Мини-каток XCMG XMR403
Диаметр вальца, мм 800.00
Частота колебаний вальца, Гц 60
Ширина вальца, мм 1300.00
Масса, т 4.10
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Каток XCMG XS163
Каток XCMG XS163
Диаметр вальца, мм 1523.00
Частота колебаний вальца, Гц 28/35
Ширина вальца, мм 2130.00
Масса, т 16.00
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Каток XCMG XS183J
Каток XCMG XS183J
Частота колебаний вальца, Гц 28
Ширина вальца, мм 2124.00
Масса, т 18.00
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Автокран XCMG XCT70_S
Автокран XCMG XCT70_S
Длина основной стрелы, м 11.60
Длина стрелы с гуськом, м 56.10
Грузоподъёмность, т 70.00
Масса, т 44.00
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Автокран XCMG XCT55L5_S
Автокран XCMG XCT55L5_S
Длина основной стрелы, м 10.70
Длина стрелы с гуськом, м 63.80
Грузоподъёмность, т 55.00
Масса, т 44.00
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Самосвал Shacman X3000 8x4
Самосвал Shacman X3000 8x4
Объем кузова, м3 26.00
Грузоподъёмность, т 35.00
Масса, т 15.40
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Самосвал Shacman F3000 6x4
Самосвал Shacman F3000 6x4
Объем кузова, м3 19.30
Грузоподъёмность, т 25.00
Масса, т 14.30
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Самосвал Shacman F2000 6x4
Самосвал Shacman F2000 6x4
Объем кузова, м3 19.30
Грузоподъёмность, т 25.00
Масса, т 14.30
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Фронтальный погрузчик XCMG LW550RU
Фронтальный погрузчик XCMG LW550RU
Объем ковша, м3 3.00
Высота разгрузки при 45°, мм 3100.00
Грузоподъёмность, т 5.30
Масса, т 17.00
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Фронтальный погрузчик XCMG LW500KN
Фронтальный погрузчик XCMG LW500KN
Объем ковша, м3 3.00
Высота разгрузки при 45°, мм 3100.00
Грузоподъёмность, т 5.00
Масса, т 16.50
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Фронтальный погрузчик XCMG LW300KN
Фронтальный погрузчик XCMG LW300KN
Объем ковша, м3 1.80
Высота разгрузки при 45°, мм 2930.00
Грузоподъёмность, т 3.00
Масса, т 10.80
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Фронтальный погрузчик XCMG LW180FV
Фронтальный погрузчик XCMG LW180FV
Объем ковша, м3 1.00
Высота разгрузки при 45°, мм 2680.00
Грузоподъёмность, т 1.80
Масса, т 6.00
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Каталог техники

Каталог техники
Фронтальные погрузчики
ПодробнееФронтальные погрузчики
58
Самосвалы
ПодробнееСамосвалы
21
Седельные тягачи
ПодробнееСедельные тягачи
5
Мини-погрузчики
ПодробнееМини-погрузчики
3
Автобетоносмесители
ПодробнееАвтобетоносмесители
6
Автогрейдеры
ПодробнееАвтогрейдеры
23
Башенные краны
ПодробнееБашенные краны
9
Автокраны
ПодробнееАвтокраны
77
Экскаваторы
ПодробнееЭкскаваторы
51
Катки
ПодробнееКатки
80
Асфальтоукладчики
ПодробнееАсфальтоукладчики
21
Гусеничные краны
ПодробнееГусеничные краны
28
Дополнительное оборудование
ПодробнееДополнительное оборудование
31
Дорожные фрезы
ПодробнееДорожные фрезы
16
Карьерные самосвалы
ПодробнееКарьерные самосвалы
9
Экскаваторы-погрузчики
ПодробнееЭкскаваторы-погрузчики
11
Ресайклеры
ПодробнееРесайклеры
9
Буровые установки
ПодробнееБуровые установки
4
Телескопические погрузчики
ПодробнееТелескопические погрузчики
6
Асфальтобетонные заводы
ПодробнееАсфальтобетонные заводы
10
Грунтосмесительные установки
ПодробнееГрунтосмесительные установки
3

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Первоначальный взнос от 10%

Первоначальный
взнос от 10%

Срок лизинга от 1 до 5 лет

Срок лизинга
от 1 до 5 лет

Удорожание от 5%

Удорожание
от 5%

Досрочное погашение

Досрочное
погашение

Финансирование стартапов

Финансирование
стартапов

«Комтранс» — официальный дилер спецтехники концернов XCMG и SHACMAN в Красноярске

Оплата после поставки

Мы гарантируем качество поставляемой техники. Если вас не устроит качество техники, которую мы поставили — вы можете отказаться от неё не оплачивая.

Удобные формы оплаты

Нужна техника, но не хватает денег на покупку? Мы предлагаем удобные варианты рассчёта: лизинг, кредит. Также у нас действует программа «трейд-ин» — мы можем принять в оплату б/у технику.

Полезная информация

Спецтехника – виды, типы, категории, классификации
03.02.2020
Ковши для фронтальных погрузчиков: объемы и типы
27.01.2020
Как работает карьерный самосвал
13.01.2020
Китайские четырехосные самосвалы
23.12.2019
Как устроен автогрейдер?
16.12.2019
Как привезти спецтехнику из Китая
09.12.2019
Как зарегистрировать погрузчик
02.12.2019
Устройство фронтального погрузчика
26.11.2019
Как выбрать погрузчик для склада
18.11.2019
Фронтальные погрузчики грузоподъемностью 5 тонн
12.11.2019
Манипуляторы Daewoo: модельный ряд
28.10.2019
Автобетононасосы Daewoo
21.10.2019
История концерна Daewoo
07.10.2019
Автовышки DAEWOO
23.09.2019
Самосвалы Daewoo
09.09.2019
Обзор тяжелых фронтальных погрузчиков XCMG
02.09.2019
Как выбрать экскаватор-погрузчик?
26.08.2019
Сравнение автокранов XCMG и Ивановец
07.08.2019
Сравнение автокранов XCMG и Клинцы
30.07.2019
Карьерные самосвалы XCMG
22.07.2019
Экскаваторы XCMG
15.07.2019
Новое поколение автокранов XCMG XCT
08.07.2019
Сферы применения тяжелых погрузчиков
01.07.2019
Сферы применения легких погрузчиков
24.06.2019
Разновидности ковшей, навесное оборудование для фронтальных погрузчиков
17.06.2019
Классификация самосвалов, применяемых в карьерах
10.06.2019
Область применения тяжелых грейдеров
04.06.2019
Область применения легких грейдеров
27.05.2019
Сравнение автокранов XCMG и SANY
20.05.2019
Обзор дорожной техники XCMG
15.04.2019
Асфальтоукладчики XCMG
01.04.2019
Обзор карьерной техники XCMG
25.03.2019
Экскаваторы-погрузчики — виды и области применения
21.01.2019
Области применения автокранов
17.12.2018
Обзор ресайклеров XCMG
11.12.2018
Технологии ресайклинга и техника, которая для этого применяется
03.12.2018
Разновидности китайских самосвалов
26.11.2018
Джойстики или рычаг – какое управление выбрать?
19.11.2018
Спецтехника из Китая — чудо или обман?
12.11.2018
Обзор катков XCMG
23.10.2018
Обзор автокранов XCMG
17.10.2018
Статьи
31.08.2018
Китайские производители погрузчиков
31.08.2018
Китайские фронтальные погрузчики XCMG
31.08.2018
Грейдеры компании XCMG: преимущества и основные характеристики
31.08.2018
Приобретение качественного фронтального погрузчика: актуальные советы покупателям
31.08.2018